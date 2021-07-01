На территории курорта "Роза Хутор" зацвела Краснокнижная лилия Кессельринга. Об этом сообщили в пресс-службе курорта.
Кавказ Причерноморья имеет поистине уникальные природные богатства, аналогов которым нет нигде в мире. Здесь встречается более 1650 видов растений, среди которых около 150 — деревья и кустарники. Свыше 180 видов животных и растений занесены в Красную книгу.
Лилия Кессельринга, получившая свое название в честь ботаника Фридриха Вильгельма Кессельринга, также является краснокнижной и в России встречается только в трех российских регионах: в Краснодарском крае, на Ставрополье и в Кабардино-Балкарии.
Как отмечает главный эколог курорта "Роза Хутор" Денис Рыльцев: "Сейчас на высотах от 1700 до 2200 метров над уровнем моря можно также заметить красивое цветение таких фоновых видов растений как сон-трава или прострел золотистый (Рulsatilla aurea), ветренница луговая или анемона кавказская (Anemone сaucasica) и водосбор олимпийский (Aquilégia olýmpica). В сентябре обычно начинается цветение еще одного краснокнижного растения, которое встречается на территории курорта — безвременника великолепного(Colchicum speciosum)".
Поднимаясь высоко в горы на канатных дорогах "Розы Хутора" можно понаблюдать за самыми разнообразными растительными поясами. На 1800 метров — это густые пихтовые леса, леса рябины кавказской и клена высокогорного, 1800-2000 метров — заросли кустарников и высокотравные луга, выше 2000 метров — альпийский ландшафт с низкотравными лугами, лишайниковыми пустошами, стелющимися кустарниками.
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