EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Тимошенко: "72% территории Украины начинает уходить"
"Мы же не идиоты!: Зеленский считал русских и украинцев одним народом
Психология цвета: как цвет одежды влияет на состояние человека
В Минобороны отчитались о приобретении коллективного иммунитета от COVID-19
Пётр Мамонов попал в реанимацию с COVID-19 в тяжёлом состоянии
На Украине принят закон о коренных народах, куда не включили русских
Катя Гордон: обязательная вакцинация ведёт к гражданской войне
Ищите лучше: Варшава дала Киеву совет касательно газа
Вирусолог РАН объяснил рекордную смертность от COVID-19 в России

В горах Сочи зацвела лилия Кессельринга

Туризм

На территории курорта "Роза Хутор" зацвела Краснокнижная лилия Кессельринга. Об этом сообщили в пресс-службе курорта.

В горах Сочи зацвела лилия Кессельринга

Кавказ Причерноморья имеет поистине уникальные природные богатства, аналогов которым нет нигде в мире. Здесь встречается более 1650 видов растений, среди которых около 150 — деревья и кустарники. Свыше 180 видов животных и растений занесены в Красную книгу.

Лилия Кессельринга, получившая свое название в честь ботаника Фридриха Вильгельма Кессельринга, также является краснокнижной и в России встречается только в трех российских регионах: в Краснодарском крае, на Ставрополье и в Кабардино-Балкарии.

Как отмечает главный эколог курорта "Роза Хутор" Денис Рыльцев: "Сейчас на высотах от 1700 до 2200 метров над уровнем моря можно также заметить красивое цветение таких фоновых видов растений как сон-трава или прострел золотистый (Рulsatilla aurea), ветренница луговая или анемона кавказская (Anemone сaucasica) и водосбор олимпийский (Aquilégia olýmpica). В сентябре обычно начинается цветение еще одного краснокнижного растения, которое встречается на территории курорта — безвременника великолепного(Colchicum speciosum)".

Поднимаясь высоко в горы на канатных дорогах "Розы Хутора" можно понаблюдать за самыми разнообразными растительными поясами. На 1800 метров — это густые пихтовые леса, леса рябины кавказской и клена высокогорного, 1800-2000 метров —  заросли кустарников и высокотравные луга, выше 2000 метров — альпийский ландшафт с низкотравными лугами, лишайниковыми пустошами, стелющимися кустарниками.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева
Последние материалы
Тимошенко: "72% территории Украины начинает уходить"
"Мы же не идиоты!: Зеленский считал русских и украинцев одним народом
Психология цвета: как цвет одежды влияет на состояние человека
Автомобильный антистатик: нужен ли он вообще
В Минобороны отчитались о приобретении коллективного иммунитета от COVID-19
Пётр Мамонов попал в реанимацию с COVID-19 в тяжёлом состоянии
На Украине принят закон о коренных народах, куда не включили русских
Как закрепить в автомобиле детское кресло-люльку
Катя Гордон: обязательная вакцинация ведёт к гражданской войне
Ищите лучше: Варшава дала Киеву совет касательно газа
Популярное
Российский шоу-бизнес
Отпуск Петросяна с супругой на Мальдивах завершился слезами

Подписчики Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой следили за отпускным контентом знаменитостей в социальных сетях, так и не дождавшись от пары совместных снимков с отдыха.

Отпуск Петросяна с супругой на Мальдивах завершился слезами
Запад твердо решил "скинуть Украину с баланса"
Мир. Новости мира
Запад твердо решил "скинуть Украину с баланса"
Российский шоу-бизнес
В Сети не узнали Собчак без макияжа
Мир. Новости мира
Конфликтовать с Россией и Ираном для США теперь — смерти подобно
Любовь Степушова Россия выигрывает у США "газовую войну" Любовь Степушова Василий Амирджанов Сенаторы обвинили Запад в срыве вакцинации Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Шатающаяся Бузова в мини-юбке едва не свалилась на газон
Мир. Новости мира
Украина в пролёте: назван "самый активный партнёр НАТО"
Коллега Гулбиса выдвинул свою версию смерти актёра
Российский шоу-бизнес
Коллега Гулбиса выдвинул свою версию смерти актёра
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников