Ограничения на заселение в Краснодарском крае из-за COVID-19 будут действовать не только в отелях или гостиницах, но и в кемпингах. С подробным разъяснением выступило министерство курортов и туризма Кубани.
В ведомстве уточнили, что кемпинги по закону предоставляют места для временного проживания. Поэтому на них распространяется постановление о введении режима повышенной готовности, как и на другие объекты.
Ранее Pravda.Ru сообщала о введённых ограничениях при заселении на курортах Краснодарского края. С 1 июля необходимо представить:
С 1 августа ограничения ужесточаются. Туристам необходимо представить:
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