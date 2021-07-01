Ограничения по COVID-19 на Кубани будут действовать и в кемпингах

Ограничения на заселение в Краснодарском крае из-за COVID-19 будут действовать не только в отелях или гостиницах, но и в кемпингах. С подробным разъяснением выступило министерство курортов и туризма Кубани.

В ведомстве уточнили, что кемпинги по закону предоставляют места для временного проживания. Поэтому на них распространяется постановление о введении режима повышенной готовности, как и на другие объекты.

Ранее Pravda.Ru сообщала о введённых ограничениях при заселении на курортах Краснодарского края. С 1 июля необходимо представить:

отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 (полученный не ранее, чем за три дня);

сертификат вакцинации вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной.

С 1 августа ограничения ужесточаются. Туристам необходимо представить:

сертификат вакцинации вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной;

для тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, необходим отрицательный ПЦР-тест и справка о медицинском отводе;

несовершеннолетним необходимо предъявить отрицательный тест на COVID-19.