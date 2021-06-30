Бывший главный санитарный врач и депутат Госдумы Геннадий Онищенко предупредил россиян об опасности отдыха в Турции.
По его словам, отдых на турецких курортах может привести к тому, что человек заразится сам и заразит своих близких.
"Когда у человека отключается голова от счастья, что он скоро будет купаться в этом бульоне из вирусов и микробов на турецком побережье — это группа риска", — заявил он.
Стоит напомнить, что с 22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией. Оно было ограничено с середины апреля из-за пандемии COVID-19 в республике, сообщает "Газета.Ru".
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