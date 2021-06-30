Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от отдыха в Турции

Бывший главный санитарный врач и депутат Госдумы Геннадий Онищенко предупредил россиян об опасности отдыха в Турции.

По его словам, отдых на турецких курортах может привести к тому, что человек заразится сам и заразит своих близких.

"Когда у человека отключается голова от счастья, что он скоро будет купаться в этом бульоне из вирусов и микробов на турецком побережье — это группа риска", — заявил он.

Стоит напомнить, что с 22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией. Оно было ограничено с середины апреля из-за пандемии COVID-19 в республике, сообщает "Газета.Ru".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.