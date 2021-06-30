EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Жить станет проще: малому бизнесу готовят новый налоговый режим
Рука банкира - владыка: как манипулируют льготными кредитами для бизнеса
Почему взлетают цены на ПРЦ-тесты и что с этим может сделать государство
Даёшь российское электричество: экспорт электроэнергии бьёт рекорды
Жителей Подмосковья предупредили о начале летней миграции лягушек
Цифровой контроль Подмосковья признали лучшим в России
В ОК появился сервис адаптации текста для людей с дислексией
Почему Bellingcat защищает "Проект"
Инженеры из Сингапура разработали тараканов-разведчиков

Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от отдыха в Турции

Туризм » Путешествия

Бывший главный санитарный врач и депутат Госдумы Геннадий Онищенко предупредил россиян об опасности отдыха в Турции.

По его словам, отдых на турецких курортах может привести к тому, что человек заразится сам и заразит своих близких.

"Когда у человека отключается голова от счастья, что он скоро будет купаться в этом бульоне из вирусов и микробов на турецком побережье — это группа риска", — заявил он.

Стоит напомнить, что с 22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией. Оно было ограничено с середины апреля из-за пандемии COVID-19 в республике, сообщает "Газета.Ru".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Турция снова открыта! / Сколько стоит съездить в Турцию 2021?
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от отдыха в Турции
Ирина Отиева перестала выходить на связь после участия в ток-шоу Малахова
Мария Миронова опубликовала редкое фото старшего сына
Жить станет проще: малому бизнесу готовят новый налоговый режим
Рука банкира - владыка: как манипулируют льготными кредитами для бизнеса
Конфликтовать с Россией и Ираном для США теперь — смерти подобно
Почему взлетают цены на ПРЦ-тесты и что с этим может сделать государство
Даёшь российское электричество: экспорт электроэнергии бьёт рекорды
Алексей Филатов: сейчас отовариваются в супермаркете и едят дома, а не в ресторане
Жителей Подмосковья предупредили о начале летней миграции лягушек
Популярное
Российский шоу-бизнес
Отпуск Петросяна с супругой на Мальдивах завершился слезами

Подписчики Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой следили за отпускным контентом знаменитостей в социальных сетях, так и не дождавшись от пары совместных снимков с отдыха.

Отпуск Петросяна с супругой на Мальдивах завершился слезами
В Сети не узнали Собчак без макияжа
Российский шоу-бизнес
В Сети не узнали Собчак без макияжа
Мир. Новости мира
Запад твердо решил "скинуть Украину с баланса"
Российский шоу-бизнес
Коллега Гулбиса выдвинул свою версию смерти актёра
Любовь Степушова Россия выигрывает у США "газовую войну" Любовь Степушова Василий Амирджанов Сенаторы обвинили Запад в срыве вакцинации Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Путин раскрыл секрет своей вакцинации
Российский шоу-бизнес
Шатающаяся Бузова в мини-юбке едва не свалилась на газон
Украина в пролёте: назван "самый активный партнёр НАТО"
Мир. Новости мира
Украина в пролёте: назван "самый активный партнёр НАТО"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников