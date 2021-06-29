В АТОР оценили потери Кубани из-за ограничений по COVID-19

Ассоциация туроператоров России (АТОР) подсчитала возможные потери Краснодарского края из-за ограничений по COVID-19, введённых губернатором Вениамином Кондратьевым. С 1 июля отдыхать на Кубани можно будет с отрицательным ПЦР-тестом или прививкой, с 1 августа — только вакцинированным россиянам.

По оценке АТОР, отдохнуть на курортах Кубани в июле и августе планировали 5,5 млн россиян. В июле от бронирований могут отказаться 20-25% туристов, в августе — 50-80%.

Средняя цена путёвки на человека в 2021 году составляет 18-20 тыс. рублей. В июле потери составят около 15 млрд рублей, в августе — 25-40 млрд. Таким образом, прямые потери от отмены туров составят 40-65 млрд рублей. В эту сумму не включены возможные потери частного сектора.

В АТОР считают, что сумма потерь региона будет ещё больше, так как в расчёт не входит эффект для ресторанного, развлекательного и транспортного бизнеса.

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