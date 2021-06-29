Не более 3% россиян готовы сделать прививку от COVID-19, чтобы отправиться на отдых в Краснодарский край. Такие результаты показал опрос, который проводился в конце июня на территории России.
При этом негативный ответ по поводу вакцинации дали 56% опрошенных женщин и 52% мужчин. Более половины россиян категорически не готовы делать прививки ради отдыха на Кубани.
Ранее Pravda.Ru сообщала, что губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, который ввёл ограничения, заметили с блокиратором вирусов. Такое же устройство в начале пандемии носил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента позже переболел коронавирусом.
По сведениям РБК, ради отдыха за границей, готовы пройти вакцинацию 20% российских туристов.
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