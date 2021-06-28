Греция изменила правила въезда для российских туристов

Российские туристы с сегодняшнего дня будут обязаны проходить тестирование на коронавирус по прибытию в Грецию. Экспресс-тест необходимо сдать вне зависимости от наличия сертификата о вакцинации.

По словам управляющего директора компании "Tez Tour Греция" Димитриса Харитидиса, россияне должны по прилёту предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа, или экспресс-тест, сделанный за 48 часов. В аэропорту россиянам придётся сдать ещё один тест, который будет бесплатным.

Ранее сообщалось, что у трёх российских туристов в субботу был выявлен COVID-19, им пришлось отправиться в карантин. В воскресенье у ещё трёх туристов выявили сомнительный тест, но повторный дал отрицательный результат. Все они продолжили путешествие.

Харитидис уточнил, что экспресс-тест в аэропорту будет давать результат за 10-15 минут. Если он окажется положительным, то будет проведен ПЦР-тест, а турист отправится в обсерватор. Если ПЦР-тест покажет положительный результат, то человек остаётся на карантине. Если отрицательный - продолжает путешествие.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.