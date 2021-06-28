Крым обещает скидки туристам, которые привьются от COVID-19 на полуострове

Источник в администрации Крыма сообщил Pravda.Ru о планах открыть программу бонусов для туристов, которые сделают прививку от COVID-19 на полуострове.

Если турист из другого региона России получит вакцину в Крыму в туристический сезон-2021, то получит скидку до 50% в гостиницах и пансионатах на сезон-2022.

Ранее министерство курортов Крыма выпустило официальное напоминание для туристов о том, что приехать на отдых на полуостров в этом году сможет любой желающий. Для этого не нужны отрицательные тесты на COVID-19 или сертификаты о прохождении вакцинации. Предоставить такие документы в Крыму будут должны только те люди, которые заселяются на лечение в санатории.

Напоминание было выпущено после того, как в Краснодарском крае ввели жёсткие ограничения из-за COVID-19. C 1 июля заселиться на отдых на Кубани можно со справкой о вакцинации или отрицательным тестом. С 1 августа в гостиницы и отели пустят только привитых россиян.