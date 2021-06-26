Власти Греции продлили разрешение на въезд туристам из ряда стран, в том числе и из России, до 3 июля.
Иностранные туристы при посещении греческих курортов должны будут предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19. Также они могут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или справку о перенесённом коронавирусе и наличии антител.
Власти Греции ожидают положительного решения от России о возобновлении авиарейсов между государствами.
Российские туристы, привитые вакциной "Спутник V", свободно могут посещать Грецию.
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