EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Молодая супруга Петросяна пожаловалась на эмоциональное выгорание
Психолог предупредил об опасности антистрессовых игрушек
Снится Россия: британский генерал рассказал, почему не спит по ночам
В Москве раскрыли схему мошенничества с картами "Тройка"
Врач рассказала об обостряющихся из-за солнца болезнях
Сколько украинцев считают свою страну независимой, выяснили социологи
Власти США заявили о 159 пропавших в результате обрушения дома во Флориде
Опять за старое: Байден ошибся, рассказывая про коронавирус и Иран
Пасынок Анастасии Макеевой обрушился на родную мать

Россияне массово отказываются от туров на курорты Краснодарского края

Туризм » Путешествия

Из-за новых коронавирусных ограничений россияне отменили более 70% бронирований в Краснодарском крае на август.

"Сегодня этот шквал [аннулирования бронирований в Краснодарском каре] сдержать уже не получается. И по предварительной оценке туроператоров, еще у нас не полная картина, 30% аннуляций [бронирований] на июль, и более 70% тех, кто бронировал на август, хотят отказаться [от поездки]", — сообщила в эфире радиостанции "Говорит Москва" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Правительству РФ уже направлены официальные письма с просьбой не допустить провала туристического сезона в регионе. Туроператоры считают, что введённые ограничения для туристов не выполнимы, так как люди не успеют сделать две инъекции вакцины. АТОР предлагает смягчить требования.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Люди массово аннулируют туры в Краснодарский край
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Россияне массово отказываются от туров на курорты Краснодарского края
В Москве 30% непривитых сотрудников переведут на удалёнку
Андрей Разин назвал имена звёзд, которых ждёт банкротство
Молодая супруга Петросяна пожаловалась на эмоциональное выгорание
Психолог предупредил об опасности антистрессовых игрушек
Снится Россия: британский генерал рассказал, почему не спит по ночам
В РСТ предложили пускать на российские курорты переболевших COVID-19
В Москве раскрыли схему мошенничества с картами "Тройка"
Врач рассказала об обостряющихся из-за солнца болезнях
Шота Горгадзе: "Не трогайте добросовестных приобретателей"
Популярное
Общество
Россиян призвали ограничить покупки "бесполезных поп-итов"

Антистресс-игрушки поп-иты и симпл-димплы завоёвывают популярность среди россиян. Так, в мае число запросов "поп ит" в Яндексе достигло 2,2 млн (против 440 тыс. в марте).

Россиян призвали ограничить покупки "бесполезных поп-итов"
Мы не лжём: инцидент в Чёрном море прокомментировал Борис Джонсон
Мир. Новости мира
Мы не лжём: инцидент в Чёрном море прокомментировал Борис Джонсон
Российский шоу-бизнес
Наряд Веры Брежневой на красной дорожке назвали "модным провалом"
Мир. Новости мира
Смех не без причины: как в Польше покритиковали ЕС и оказались во многом правы
Усам Оздемиров Россия против нечестной игры под лозунгом декарбонизации Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер Василий Амирджанов Егор Бероев выступил против ковид-дискриминации Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
"Эти люди ушли": Украина нащупала "переломный момент" в Минском процессе
Политика. Новости и аналитика
Прилепина выгнали со съезда КПРФ
Что это было: зачем британцы устроили провокацию возле Крыма
Мир. Новости мира
Что это было: зачем британцы устроили провокацию возле Крыма
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников