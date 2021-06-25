Россияне массово отказываются от туров на курорты Краснодарского края

Из-за новых коронавирусных ограничений россияне отменили более 70% бронирований в Краснодарском крае на август.

"Сегодня этот шквал [аннулирования бронирований в Краснодарском каре] сдержать уже не получается. И по предварительной оценке туроператоров, еще у нас не полная картина, 30% аннуляций [бронирований] на июль, и более 70% тех, кто бронировал на август, хотят отказаться [от поездки]", — сообщила в эфире радиостанции "Говорит Москва" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Правительству РФ уже направлены официальные письма с просьбой не допустить провала туристического сезона в регионе. Туроператоры считают, что введённые ограничения для туристов не выполнимы, так как люди не успеют сделать две инъекции вакцины. АТОР предлагает смягчить требования.

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