В РСТ предложили пускать на российские курорты переболевших COVID-19

С 1 августа на курортах Краснодарского края смогут отдохнуть только вакцинированные туристы. Глава Ростуризма предложила властям региона рассмотреть вопрос заселения отдыхающих после 1 августа и с отрицательным ПЦР-тестом.

Данную ситуацию в эфире "Радио 1" прокомментировал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Эксперт считает, что на российские курорты нужно разрешить въезд не только привитым туристам, но и тем, у кого отрицательный ПЦР-тест, а также тем, кто уже переболел COVID-19.

В настоящее время в России наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Во многих субъектах растет число заболевших, в связи с чем региональные власти вводят ограничения.

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