В Крыму справки об отрицательных ПЦР-тестах на COVID-19 будут требовать только в санаториях. Для заселения в отели, гостиницы, пансионаты и прочее нет никаких ограничений, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на минкурортов региона.
"Крым открыт для туристов… Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта. При заселении в санаторий необходимо предоставить справку об эпидокружении, а также отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса", — говорится в сообщении.
В министерстве призвали туристов соблюдать действующие ограничения по коронавирусу — носить маски в общественных местах и сохранять социальную дистанцию.
Также в ведомстве отметили, что в регионе запрещены любые массовые мероприятия. Под запрет попали хостелы, а в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште:
Работа ресторанов, кафе в ночное время (с 23.00 до 8.00) запрещена, кроме обслуживания на вынос. В дневное время должна соблюдаться дистанция между столами, а вместимость не может превышать 50%.
В музеях и выставочных залах экскурсии проводятся группами до десяти человек.
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