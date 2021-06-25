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В Крыму объяснили, кому нужен тест на COVID-19 при заселении

Туризм

В Крыму справки об отрицательных ПЦР-тестах на COVID-19 будут требовать только в санаториях. Для заселения в отели, гостиницы, пансионаты и прочее нет никаких ограничений, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на минкурортов региона.

В Крыму объяснили, кому нужен тест на COVID-19 при заселении

"Крым открыт для туристов… Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта. При заселении в санаторий необходимо предоставить справку об эпидокружении, а также отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса", — говорится в сообщении.

В министерстве призвали туристов соблюдать действующие ограничения по коронавирусу — носить маски в общественных местах и сохранять социальную дистанцию.

Ограничения по COVID-19 в Крыму

Также в ведомстве отметили, что в регионе запрещены любые массовые мероприятия. Под запрет попали хостелы, а в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште:

  • дискотеки,
  • караоке-клубы,
  • кальянные,
  • ночные клубы,
  • концертные и танцевальные залы.

Работа ресторанов, кафе в ночное время (с 23.00 до 8.00) запрещена, кроме обслуживания на вынос. В дневное время должна соблюдаться дистанция между столами, а вместимость не может превышать 50%.

В музеях и выставочных залах экскурсии проводятся группами до десяти человек.

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Автор: Артём Пермяков
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