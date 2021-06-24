Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об ужесточении мер по борьбе с COVID-19. С 1 июля курорты региона будут принимать туристов только с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о прохождении вакцинации.
По словам Кондратьева, речь идёт об отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях. С 1 августа эта мера будет ужесточена - принимать будут гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением имеющих противопоказания.
Решение об ужесточении Кондратьев объяснил сложной обстановкой с коронавирусом в регионе.
"Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона", — говорится в сообщении Кондратьева в Telegram.
С 17 июня на Кубани выявляют более 100 новых случаев коронавируса. За неделю суточное количество COVID-19 достигло 123. Также наблюдается повышение уровня смертности — за последние сутки зафиксировано 17 летальных исходов.
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