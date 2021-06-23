Наплыв туристов негативно отражается на экологической ситуации на Байкале. Всё дело в том, что путешественники не берегут природу у озера, сообщается в местных СМИ.
Экосистема озера очень чувствительна к внешним факторам, так как Байкал изолирован от окружающего мира, пояснил байкаловед Максим Тимофеев. Поэтому если в воду озера попадают токсичные вещества, то сразу наносят ему вред.
Тимофеев призывает отдыхающих серьёзнее относиться к экологической проблеме, иначе в будущем некуда будет приезжать.
"Климатические изменения уже внесли свою лепту в изменения экосистемы Байкала. У наших и заграничных туристов в большинстве случаев отсутствует привычка забирать мусор с собой", — рассказал Тимофеев.
Жители посёлков, расположенных рядом с Байкалов, уже опубликовали доказательства варварского отношения туристов к природе.
В Сети появлялись видео с отдыхающими, которые моют машины водой из Байкала и катаются по берегу озера на автомобилях и квадроциклах.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Украинские военные не оставляют идею атаки на Крым. Последним на эту тему высказался экс-замначальника Генштаба ВСУ, бывший генерал-лейтенант Игорь Романенко.