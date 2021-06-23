Туристов обвинили в ухудшении эпидемиологической ситуации на Байкале

Наплыв туристов негативно отражается на экологической ситуации на Байкале. Всё дело в том, что путешественники не берегут природу у озера, сообщается в местных СМИ.

Экосистема озера очень чувствительна к внешним факторам, так как Байкал изолирован от окружающего мира, пояснил байкаловед Максим Тимофеев. Поэтому если в воду озера попадают токсичные вещества, то сразу наносят ему вред.

Тимофеев призывает отдыхающих серьёзнее относиться к экологической проблеме, иначе в будущем некуда будет приезжать.

"Климатические изменения уже внесли свою лепту в изменения экосистемы Байкала. У наших и заграничных туристов в большинстве случаев отсутствует привычка забирать мусор с собой", — рассказал Тимофеев.

Жители посёлков, расположенных рядом с Байкалов, уже опубликовали доказательства варварского отношения туристов к природе.

В Сети появлялись видео с отдыхающими, которые моют машины водой из Байкала и катаются по берегу озера на автомобилях и квадроциклах.

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