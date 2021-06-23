Путин заявил о личной ответственности граждан, которые летят на отдых за границу

Президент России Владимир Путин во время совещания по ситуации с COVID-19 заявил о личном риске россиян, которые собираются отдохнуть за границей. С 22 июня Россия открыла авиасообщение с рядом стран, в частности с Турцией.

Во время совещания Путин поинтересовался у вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что делать россиянам, которые заразятся коронавирусом во время отдыха. Президент уточнил, что прошлым летом больницы в других странах отказывались принимать россиян.

"Если честно говорить, то никаких гарантий эти страны не дают?" - спросил Путин у Голиковой.

Вице-премьер отметила, что никаких гарантий для туристов действительно не предоставлены.

"Выезд в отпуск за границу - личный риск и ответственность каждого человека", - резюмировал президент.

Ранее Голикова доложила Путину об ухудшении ситуации с коронавирусом в России.