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На курорте "Роза Хутор" начала работу Горная академия

Туризм

На "Розе Хутор" продолжают развивать новые направления семейного отдыха.

На курорте "Роза Хутор" начала работу Горная академия

В июне на курорте открылась Детская горная академия, где дети в возрасте от 7 до 12 лет в игровой форме смогут освоить практические навыки для выживания в лесу. Их научат секретам горных туристов:

  • как правильно подготовиться к походу,
  • как подобрать экипировку,
  • как разбить лагерь,
  • как добыть огонь,
  • как вести себя в грозу,
  • как поставить палатку,
  • где искать питьевую воду,
  • как правильно вести себя с животными
  • и как оказать первую помощь.

Занятия также позволят узнать много интересного о геологии, ландшафте, собрать собственную коллекцию минералов.

Еще маленьким слушателям предложат практикум "Тайная жизнь птиц", направленный на знакомство с миром пернатых. На "Розе Хутор" и в окрестностях встречается 256 видов пернатых, около 100 из которых — гнездящиеся, а более 140 — пролетные, т. е. мигрирующие через горы Западного Кавказа, что делает этот регион чрезвычайно интересным для бердвотчинга (наблюдения за птицами).

Программой предусмотрены не только теоретические занятия, но и экскурсии на природе, где дети под руководством опытных гидов познакомятся с экосистемой, важную роль в которых играют птицы, научатся находить их следы, приобретут навыки наблюдения за ними, узнают что делать, если обнаружили птенца, как подкормить птиц зимой и многое другое.

Как отметили в пресс-службе курорта: "Изучение и сохранение природного достояния — приоритет курорта "Роза Хутор". Горное Причерноморье располагает очень богатой орнитофауной, поэтому мы посчитали важным организовать знакомство с ней наших юных гостей. Более половины гнездящихся на территории курорта птиц являются эндемичными на подвидовом уровне, т. е. обитают только в этих местах. Есть редкие птицы — 15 видов включены в Красные книги различных уровней. В нашей Горной Академии дети не только получают представление о мире пернатых, о горах, о том, как важно сохранять их природную красоту, но и ценные практические навыки, которые им всегда пригодятся в жизни".

Красноголовый королек
Красноголовый королек

"Горная академия" работает в течение летнего сезона с июня по октябрь.

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Автор: Ольга Лазарева
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