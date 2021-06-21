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"100 запросов за два дня": россияне массово скупают туры в Турцию

Туризм » Путешествия

Новость об открытии Турции с 22 июня вызвала ажиотаж в российских турагентствах. За минувшие выходные наши соотечественники оформили сотни заявок на покупку туров. Рейсы в Турцию на 22 и 23 июня загружены на 100%.

"100 запросов за два дня": россияне массово скупают туры в Турцию

"Поток запросов очень большой, менеджеры не справляются с запросами. В выходные работали до девяти вечера, чтобы хоть как-то успеть обработать заявки. За два дня — около 100 запросов", — пояснила в интервью изданию URA. RU директор "Туристического агентства постоянных распродаж" Екатерина Пятыгина.

Туры покупают даже те, кто уже не раз вынужден был переносить даты поездки из-за закрывшихся границ.

"Активизировались в первую очередь те, кто не смог улететь ранее. Мы уже по 3 — 4 раза поездки в Турцию переносили, люди устали ждать. Надеемся, что первые туристы полетят 23 июня, в основном, это те, кто переносил поездку с 2020 года, кто бронировал туры весной 2021 года", — пояснила директор екатеринбургского бюро международного туризма "Спутник" Екатерина Волкова.

О том, что с 22 июня будет возобновлено авиасообщение с Турцией, 18 июня сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Власти республики провели вакцинации работников сферы услуг и справились с ростом заболеваемости COVID-19.

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МЫ ПРИЕХАЛИ В ТУРЦИЮ. ЦЕНЫ турция 2021 июнь МАХМУТЛАР
Автор: Снежана Шахова
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