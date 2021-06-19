Эрдоган назвал открытие авиасообщения с Россией хорошей дипломатической работой

Президент Турции Реджеп Эрдоган оценил сообщение об открытии авиасообщения с Россией. С 22 июня в полном объёме возобновляются авиарейсы между странами. Перелёты были закрыты из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Эрдоган назвал решение хорошей работой дипломатического ведомства, а также министерства культуры и туризма Турции. Также он отметил, что в стране успешно проходит вакцинация населения от COVID-19.

"С продвижением вакцинации в нашей стране мы постепенно выходим из ограничительных списков других стран. Решение России мы оцениваем позитивно", — приводит "РИА Новости" слова Эрдогана.

По оценке экспертов, отдохнуть в Турции этим летом смогут около 7 млн россиян. Ранее Pravda. Ru рассказывала о том, что Крым и Сочи не справляются с туристическим сезоном. Причиной такой ситуации на южных курортах эксперты называли закрытие заграничных направлений.