Турция может открыть границы для россиян в июле

Россия закрыла авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня. Данное решение было вызвано ухудшением эпидемиологической ситуации в республике. В конце мая ограничение авиасообщения продлили до 21 июня.

С июня в Турции регистрируется не более 8 тыс. случаев заражения COVID-19 в сутки.

Возможно, россияне смогут поехать отдыхать в эту страну уже в июле, сообщил в интервью URA. RU вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"Пока до 21 июня, думаю, [граница будет закрыта]. В эту пятницу, возможно, заседание комиссии будет, и в понедельник мы уже узнаем. Вероятность того, что с июля Турция будет открыта, очень высока", — пояснил он.

В настоящее время в Турции находятся российские эксперты, которые призваны оценить ситуацию с COVID-19.

По словам вице-президента АТОР Дмитрия Горина, эпидемиологическая обстановка в Турции отвечает всем требованиям.

"Заболеваемость в Турции сократилась в 10 раз. Турция полностью соответствует эпидемиологическим нормам Всемирной организации здравоохранения. Коэффициент распространения и процент распространения сейчас даже отрицательный", — отметил он.

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