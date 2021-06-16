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Термальный комплекс с видом на горы открыли на "Розе Хутор"

Туризм

В Горной Олимпийской деревне курорта "Роза Хутор" на высоте более 1000 метров открылся круглогодичный SunShine Park. В состав комплекса с уникальным живописным видом на горы входят: бассейн 18 на 8 метров, панорамная сауна, чилаут-зона с лежаками для солнечных ванн, гастробар, а также все необходимое для отдыха у воды.

Термальный комплекс с видом на горы открыли на "Розе Хутор"

"Мы ориентируемся не только на молодёжный, но и на семейный отдых. Глубина нашего бассейна составляет 135 сантиметров, что очень удобно для отдыха с детьми. Посещать комплекс могут семьи с детьми любого возраста, до 4-х лет — бесплатно. Всем детям предоставляются спасательные круги, нарукавники и жилеты, а за безопасностью следит профессиональный спасатель. Для всех отдыхающих, несмотря на возраст, в Sunshine Park есть множество надувных игрушек, кругов, которые дарят позитивные эмоции, яркие впечатления и отличные фотографии. Для молодёжи у нас проводятся вечеринки у бассейна, а в ближайших планах — анимационные программы для детей", — рассказала управляющая комплексом SunShine Park Елена Давыдова.

Санитарные нормы чистоты и безопасности воды обеспечивает и контролирует самое современное оборудование.

"Наш комплекс рассчитан на работу не только летом, но и зимой, он круглогодичный. Температура воды в бассейне регулируется в зависимости от погодных условий и постоянно поддерживается в диапазоне 33-35 градусов даже в самые суровые заморозки", — пояснила Елена Давыдова.

SunShine Park
SunShine Park

Бонусом к купаниям на свежем горном воздухе — приятная атмосфера, которую создает грамотное музыкальное сопровождение. И, конечно же, здесь можно сделать замечательные фотографии на фоне впечатляющих горных панорам. Работает SunShine Park курорта "Роза Хутор" с 10:00 до 22:00.

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Автор: Ольга Лазарева
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