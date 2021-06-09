Победители конкурса PROбренд-2021 будут названы 30 июня

Экспертный совет определил победителей III международного маркетингового конкурса в сфере туризма "PROбренд".

Церемония награждения призеров и победителей конкурса состоится 30 июня 2021 года в отеле PALMIRA Garden Resort&SPA, Московская область, Видное. Для сохранения интриги список проектов публикуется без указания номинации, занятого места, в алфавитном порядке (по региону).

В ближайшие дни все проекты получат на электронную почту, указанную в заявке, письма-приглашения и программу проведения церемонии.

Просим представителей проектов-победителей подтвердить свое участие в церемонии награждения и выслать ФИО и контактные телефоны на union. esot@gmail.com не позднее 20 июня 2021 года. При необходимости Оргкомитет отправит вам в ответ официальное письмо-приглашение (сообщите на чье имя оформить письмо).

Мы скучаем по вам в Узбекистане!

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Россия, Ярославская область

Кроме того, на награждение в номинации "Личный вклад в продвижение бренда территории или туристского объекта" персонально приглашаются:

Долихина Татьяна Александровна,

Россия, Тамбовская область

Мальцев Михаил Викторович,

Россия, Самарская область

Морева Марина Валентиновна,

Россия, Свердловская область

Томея Валерий Александрович,

Сохранение традиций Златоустовской оружейной школы

Югансон Юрий Аркадьевич,

Россия, Республика Крым

Оргкомитет:

+7 (903) 278-09-30 (Елена Сергеева)

+7 (916) 678-44-72 (Светлана Чичкина)

+7-985-768-00-09 (Виктор Коваленко)