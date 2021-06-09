Превращение туристов в "грузопассажиров" грозит им обманом на отдыхе

Ростуризм и Росавиация: выбирающие для отдыха Тунис и Кипр рискуют не получить услугу.

Испортить себе отпуск могут туристы, прельстившиеся возможностью слетать на отдых в Тунис или на Кипр. Эти страны остаются закрытыми, с ними сейчас нет регулярного авиасообщения. Но ушлые туристические компании в стремлении заработать предлагают доставить своих клиентов на популярные курорты грузопассажирскими рейсами. Результатом может стать обман ожиданий. Причем как самих путешественников, так и представителей туриндустрии.

Первые не получат услугу в том объёме, на который рассчитывали.

А вторые лишатся доверия своих клиентов, пострадает их репутация.

Ростуризм в опубликованном на своём официальном сайте заявлении порекомендовал любителям пляжного отдыха выбирать открытые для туризма направления. Актуальный список стран, с которыми возобновлено регулярное авиасообщение, публикуется на официальных информационных ресурсах Ростуризма и Росавиации.

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