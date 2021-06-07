Ростуризм и Росавиация предупредили туроператоров и авиакомпании о возможной отмене грузопассажирских рейсов в страны, с которыми не было возобновлено авиасообщение.
В таком случае ответственность перед туристами будут нести операторы.
Данную ситуацию в интервью "Радио 1" прокомментировал почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.
По словам эксперта, туроператоры вряд ли согласятся на грузопассажирские рейсы для перевозки своих клиентов, так как это является нарушением и влечёт за собой определённые риски.
В первую очередь данной опцией могут воспользоваться туристы, отказавшихся от услуг туроператоров, россияне, имеющие вид на жительство в другой стране или недвижимость, а также студенты, имеющие специальную визу, и для те, кто летит за границу с целью лечения.
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