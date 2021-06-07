Эксперт объяснил, почему туроператоры откажутся от грузопассажирских рейсов

Ростуризм и Росавиация предупредили туроператоров и авиакомпании о возможной отмене грузопассажирских рейсов в страны, с которыми не было возобновлено авиасообщение.

В таком случае ответственность перед туристами будут нести операторы.

Данную ситуацию в интервью "Радио 1" прокомментировал почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.

По словам эксперта, туроператоры вряд ли согласятся на грузопассажирские рейсы для перевозки своих клиентов, так как это является нарушением и влечёт за собой определённые риски.

Кому доступны грузопассажирские рейсы

В первую очередь данной опцией могут воспользоваться туристы, отказавшихся от услуг туроператоров, россияне, имеющие вид на жительство в другой стране или недвижимость, а также студенты, имеющие специальную визу, и для те, кто летит за границу с целью лечения.

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