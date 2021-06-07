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В Турцию – легко, с "трамплина"!

Туризм

Как полететь на турецкие курорты в обход существующих ограничений, рассказали в Ассоциации туроператоров. По данным АТОР, с 10 июня для россиян открывается воздушное сообщение с Азербайджаном, откуда можно будет вылететь в Анталью.

В Турцию – легко, с "трамплина"!

Баку готов принимать жителей России, которые привились от "ковида" либо переболели коронавирусной инфекцией и выздоровели. И то, и другое придется подтвердить документами. А еще предъявить справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19. Тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до вылета. Для детей до 18 лет достаточно будет лишь предъявление результатов этого теста. Специальное разрешение оперативного штаба закавказской страны запрашивать больше не придется.

Азербайджан можно рассматривать как своеобразный "трамплин" для дальнейшего "прыжка" в Турцию. Фактически открывается двухступенчатый туристический коридор на курорты Антальи.

Но воспользоваться им смогут не все. Доля россиян, уже получивших обе дозы "Спутника V" или другой вакцины от коронавируса, не превышает восемь процентов. Кроме того, "трамплин" существенно увеличивает стоимость путешествия. Но зато те, кого подросшая цена не пугает, смогут уже в июне позагорать на турецких пляжах.

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Турция закрыта для туристов из России: альтернативы, причины и сроки
Автор: Редакция рубрики "Общество", Редактор: Ольга Алексеева
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