EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Генеральный прогон: о праймериз, иллюзиях и неуверенности "верхов"
Солнцев наглядно объяснил разницу между флиртом и харассментом
Запашному показалась несправедливой организация фестивалей в пандемию
Мы всё-таки привлекательны: Примаков о мягкой силе, дзюдо и "стране — Бабе-яге"
Синоптики пообещали москвичам комфортную погоду
Власти России в течение месяца полностью выведут доллар из структуры ФНБ
Глава "Сколково" рассказал о "новой экономике в России"
Автоюрист объяснил, почему новый вид штрафов для водителей не сработает
Европейский регулятор обязал авиакомпании облетать Белоруссию

Турция отменила тесты на COVID для привитых россиян

Туризм

Турция упростила правила въезда для привитых от коронавируса граждан России и других стран. Люди, которые полностью получили вакцину за 14 дней до въезда могут не предоставлять результаты ПЦР-тестов на COVID-19.

Турция отменила тесты на COVID для привитых россиян

Изменения не коснутся прибывающих из Афганистана, Бангладеш, ЮАР, Бразилии, Непала, Шри-Ланки, Индии, Пакистана - им нужно сдать тест в любом случае, а также отбыть 14-дневный карантин. Прибывающим из Ирана, Египта, Сингапура и Великобритании будет достаточно теста, сообщает Turkish Airlines.

  • Граждане других государств, в том числе России, будет достаточно предоставить сертификат о вакцинации не позднее чем за 14 дней.
  • Люди, которые переболели коронавирусом в последние полгода могут предоставить справку о наличии антител.
  • Все остальные, кроме детей до шести лет, должны предоставить отрицательный тест на COVID, который был сделан за 72 часа до прибытия. 

1 июня власти России продлили запрет на полёты в Турцию до 21 июня. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
Зюганов оскорбил Кремль словами о желании АП РФ "дурачить народ"
Почему фермерские продукты такие дорогие? Ответ эксперта
Генеральный прогон: о праймериз, иллюзиях и неуверенности "верхов"
Солнцев наглядно объяснил разницу между флиртом и харассментом
Роман Вильфанд: Гидрометцентр начал прогнозировать уровень ультрафиолетовой радиации
Турция отменила тесты на COVID для привитых россиян
Запашному показалась несправедливой организация фестивалей в пандемию
Мы всё-таки привлекательны: Примаков о мягкой силе, дзюдо и "стране — Бабе-яге"
Синоптики пообещали москвичам комфортную погоду
Власти России в течение месяца полностью выведут доллар из структуры ФНБ
Популярное
Репродуктология
Отрицательный резус-фактор: рожать или не рожать?

Бывает так, что у супругов не только группы крови разные, но у жены резус-фактор положительный, а у мужа – отрицательный. Возможно ли родить здорового малыша при такой несовместимости?

Отрицательный резус-фактор: рожать или не рожать?
Как самому при покупке проверить центровку очков для зрения
Зрение
Как самому при покупке проверить центровку очков для зрения
Дерматология
Фурункулёз: не мочить и руками не трогать!
Спецпроект
Прополис и его лечебные свойства
Соломон Соловьев Знак зодиака 3 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Игорь Буккер Сектанты превращают детей в Маугли Игорь Буккер Вячеслав Шпаковский Большие АПЛ заметны! Следует переходить на маленькие? Вячеслав Шпаковский
Спецпроект
Мака перуанская лечит анемию, импотенцию и рак груди
Здоровье
СМИ: COVID-пандемия заканчивается. Начинается пандемия вакцинная
В Белоруссии назвали девять стран, которые не закрыли воздушное пространство
Новости Белоруссии
В Белоруссии назвали девять стран, которые не закрыли воздушное пространство
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников