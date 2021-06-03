Турция упростила правила въезда для привитых от коронавируса граждан России и других стран. Люди, которые полностью получили вакцину за 14 дней до въезда могут не предоставлять результаты ПЦР-тестов на COVID-19.
Изменения не коснутся прибывающих из Афганистана, Бангладеш, ЮАР, Бразилии, Непала, Шри-Ланки, Индии, Пакистана - им нужно сдать тест в любом случае, а также отбыть 14-дневный карантин. Прибывающим из Ирана, Египта, Сингапура и Великобритании будет достаточно теста, сообщает Turkish Airlines.
1 июня власти России продлили запрет на полёты в Турцию до 21 июня.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Бывает так, что у супругов не только группы крови разные, но у жены резус-фактор положительный, а у мужа – отрицательный. Возможно ли родить здорового малыша при такой несовместимости?