Турция отменила тесты на COVID для привитых россиян

Турция упростила правила въезда для привитых от коронавируса граждан России и других стран. Люди, которые полностью получили вакцину за 14 дней до въезда могут не предоставлять результаты ПЦР-тестов на COVID-19.

Изменения не коснутся прибывающих из Афганистана, Бангладеш, ЮАР, Бразилии, Непала, Шри-Ланки, Индии, Пакистана - им нужно сдать тест в любом случае, а также отбыть 14-дневный карантин. Прибывающим из Ирана, Египта, Сингапура и Великобритании будет достаточно теста, сообщает Turkish Airlines.

Граждане других государств, в том числе России, будет достаточно предоставить сертификат о вакцинации не позднее чем за 14 дней.

не позднее чем за 14 дней. Люди, которые переболели коронавирусом в последние полгода могут предоставить справку о наличии антител .

. Все остальные, кроме детей до шести лет, должны предоставить отрицательный тест на COVID, который был сделан за 72 часа до прибытия.

1 июня власти России продлили запрет на полёты в Турцию до 21 июня.