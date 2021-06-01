Депутат Госдумы Александр Шерин заявил, что России пора задуматься о полном закрытии полётов в Турцию. По его мнению, открывать авиасообщение для туристов нельзя до окончания пандемии коронавируса.
"Если и впредь ситуация будет тревожной, наши граждане могут привозить из Турции заболевание. Эти ограничения можно продлевать до той степени, пока не нормализуется ситуация", — приводит радиостанция "Говорит Москва" слова Шерина.
Политик отметил, что напряжённые отношения между Россией и Турцией и закрытие авиасообщения могут быть простым совпадением. Депутат предложил турецким курортам заменить российских туристов азербайджанскими.
"Потому что Турция является дружественным государством Азербайджану, они оказывают всяческую военную поддержку в конфликте с Арменией", — заявил Шерин.
Ранее сообщалось, что Россия продлила запрет на перелёты в Турцию до 21 июня. По оценке Ассоциации туроператоров, граждане РФ забронировали туров в первый летний месяц на 25 млрд рублей.
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