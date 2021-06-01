EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Невестка Валерии опровергла слухи об увеличении губ
Защита подала апелляцию с требованием оправдать Платошкина
Сахалинский школьник не знал, как закончить сочинение и нарисовал птичку
Сельские школьники могут остаться без кружков и курсов
Президент Туркмении объяснил, почему в его стране нет заболевших COVID-19
Сигнал для Москвы: Польша покупает турецкие ударные БПЛА
Лукашенко объявил о скором открытии авиасообщения с Крымом
Бывший глава Кургана пошел работать на завод
Диетологи назвали фрукты и ягоды для красоты и молодости кожи

В Госдуме заговорили о закрытии полётов в Турцию до конца пандемии

Туризм

Депутат Госдумы Александр Шерин заявил, что России пора задуматься о полном закрытии полётов в Турцию. По его мнению, открывать авиасообщение для туристов нельзя до окончания пандемии коронавируса.

В Госдуме заговорили о закрытии полётов в Турцию до конца пандемии

"Если и впредь ситуация будет тревожной, наши граждане могут привозить из Турции заболевание. Эти ограничения можно продлевать до той степени, пока не нормализуется ситуация", — приводит радиостанция "Говорит Москва" слова Шерина.

Политик отметил, что напряжённые отношения между Россией и Турцией и закрытие авиасообщения могут быть простым совпадением. Депутат предложил турецким курортам заменить российских туристов азербайджанскими.

"Потому что Турция является дружественным государством Азербайджану, они оказывают всяческую военную поддержку в конфликте с Арменией", — заявил Шерин.

Ранее сообщалось, что Россия продлила запрет на перелёты в Турцию до 21 июня. По оценке Ассоциации туроператоров, граждане РФ забронировали туров в первый летний месяц на 25 млрд рублей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
В Госдуме заговорили о закрытии полётов в Турцию до конца пандемии
Стали ясны последствия сотрудничества Белоруссии с НАТО
Халтура в позиционировании: россияне не знают своих героев
Сельские школьники могут остаться без кружков и курсов
Президент Туркмении объяснил, почему в его стране нет заболевших COVID-19
Эксперт рассказал, чего больше всего боится Зеленский
Сигнал для Москвы: Польша покупает турецкие ударные БПЛА
Лукашенко объявил о скором открытии авиасообщения с Крымом
Бывший глава Кургана пошел работать на завод
Диетологи назвали фрукты и ягоды для красоты и молодости кожи
Популярное
Российский шоу-бизнес
Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде

Ольга Бузова ранее вызвала недоумение волгоградцев тем, что очень вольно вела себя на сцене.

Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде
В Казахстане не хотят оплачивать "банкет" Путина и Лукашенко
Бывший СССР
В Казахстане не хотят оплачивать "банкет" Путина и Лукашенко
Мать и дитя
"Куриная грудь" у ребёнка: что это такое, как лечить
Акушерство и гинекология
Масло чайного дерева: гинекологи против
Любовь Степушова Стали ясны последствия сотрудничества Белоруссии с НАТО Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 1 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Василий Амирджанов Идеологические перформансы предпочли школьным туалетам Василий Амирджанов
Советы
Что нужно знать об удобрениях: памятка для садовода
Политика. Новости и аналитика
Не из динамиков НАТО? Захарова о новой посадке Ryanair и реакции Запада
Расщепление в середине ногтя может возникнуть из-за маникюра
Здоровье
Расщепление в середине ногтя может возникнуть из-за маникюра
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников