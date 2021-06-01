В Госдуме заговорили о закрытии полётов в Турцию до конца пандемии

Депутат Госдумы Александр Шерин заявил, что России пора задуматься о полном закрытии полётов в Турцию. По его мнению, открывать авиасообщение для туристов нельзя до окончания пандемии коронавируса.

"Если и впредь ситуация будет тревожной, наши граждане могут привозить из Турции заболевание. Эти ограничения можно продлевать до той степени, пока не нормализуется ситуация", — приводит радиостанция "Говорит Москва" слова Шерина.

Политик отметил, что напряжённые отношения между Россией и Турцией и закрытие авиасообщения могут быть простым совпадением. Депутат предложил турецким курортам заменить российских туристов азербайджанскими.

"Потому что Турция является дружественным государством Азербайджану, они оказывают всяческую военную поддержку в конфликте с Арменией", — заявил Шерин.

Ранее сообщалось, что Россия продлила запрет на перелёты в Турцию до 21 июня. По оценке Ассоциации туроператоров, граждане РФ забронировали туров в первый летний месяц на 25 млрд рублей.