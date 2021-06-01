Испания открывает границы для иностранцев с 7 июня

С 7 июня власти Испании разрешили въезд в страну иностранным туристам. Таким образом планируется привлечь американский рынок.

В первую очередь допуск разрешён вакцинированным туристам. Причём турист должен привиться вакциной, одобренной Еврокомиссией по лекарственным средствам. Российская вакцина "Спутник V" пока не входит в список вакцин, разрешённых в Испании.

Туристы из третьих стран, которые не включены в список в список COVID-безопасности Евросоюза, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, путешественники должны предъявит медицинское заключение, подтверждающее, что они сделали прививку более чем за две недели до прибытия в Испанию.

Иностранным туристам из стран "зелёного" списка не нужно сдавать тест.

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