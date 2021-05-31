Туристам раскрыли схемы обмана на "шведских столах"

Российским туристам раскрыли схемы обмана на "шведских столах".

Самый распространённый приём — это использование на столах только маленьких тарелок, сообщает Travel Ask. А вот кружки ставят большие. Это позволяет сэкономить продукты. Чем меньше турист съест продуктов, тем больше их останется. Затем эту еду можно будет использовать для следующего приёма пищи.

Вторая уловка заключается в том, что дорогие блюда выставляют реже дешёвых. К дорогостоящим блюдам относятся мясные стейки или рыба.

Кроме того, в ресторанном зале отелей часто отключают кондиционеры. Это способствует тому, что посетители берут мороженое и напитки, которые не входят в стоимость проживания.

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