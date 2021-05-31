EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Елизавета Боярская показала обритую наголо Чулпан Хаматову
Потерявшая половину состояния Успенская написала завещание
Со времён Клинтона: в МИД Ирана оценили данные о покупке нефти Штатами
Жители Камчатки ощутили, что будет после полного выключения Интернета
"Сурайкинцы" требуют у "зюгановцев" показывать "товар лицом"
"Нахлобучили"? Возвращайте! Белоусов рассказал о сверхдоходах металлургов
Первый сайт НТВ сообщил о закрытии проекта
На дне Тихого океана обнаружили аномальные запасы ртути
Белоусов объяснил, как решить проблему бедности в России

Туристам раскрыли схемы обмана на "шведских столах"

Туризм » Путешествия

Российским туристам раскрыли схемы обмана на "шведских столах".

Самый распространённый приём — это использование на столах только маленьких тарелок, сообщает Travel Ask. А вот кружки ставят большие. Это позволяет сэкономить продукты. Чем меньше турист съест продуктов, тем больше их останется. Затем эту еду можно будет использовать для следующего приёма пищи.

Вторая уловка заключается в том, что дорогие блюда выставляют реже дешёвых. К дорогостоящим блюдам относятся мясные стейки или рыба.

Кроме того, в ресторанном зале отелей часто отключают кондиционеры. Это способствует тому, что посетители берут мороженое и напитки, которые не входят в стоимость проживания.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как наесть в плюс на шведском столе?
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
"Сурайкинцы" требуют у "зюгановцев" показывать "товар лицом"
"Нахлобучили"? Возвращайте! Белоусов рассказал о сверхдоходах металлургов
Первый сайт НТВ сообщил о закрытии проекта
На дне Тихого океана обнаружили аномальные запасы ртути
Белоусов объяснил, как решить проблему бедности в России
Эндокринолог перечислила неочевидные симптомы болезни щитовидки
Гарик Харламов отдыхает в Сочи с парнёршей по сериалу "Гусар"
Пумпянский увеличит финансирование "Урала" до 2 млрд рублей
Медовые сорта: подробнее о клубнике и землянике
Ожидается большой разговор: Путин выступит на ПМЭФ-2021
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Более 466 тыс. москвичей стали участниками предварительного голосования "ЕР"

Количество тех, кто проголосовал за своего кандидата на предварительном голосовании "Единой России" в Москве, увеличилось на 6 тысяч человек — до 466 тыс., по данным на 15:00.

Более 466 тыс. москвичей стали участниками предварительного голосования "ЕР"
Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде
Российский шоу-бизнес
Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде
Наука и техника
На Марсе обнаружили останки загадочных живых существ
Советы
Что нужно знать об удобрениях: памятка для садовода
Соломон Соловьев Знак зодиака 31 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Любовь Степушова Израиль и Палестина: необычный сценарий конфликта пугает мир Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Война боевых роботов: дорогих и…очень дешёвых Вячеслав Шпаковский
Российский шоу-бизнес
Певица Слава намерена купить крымский отель Софии Ротару
Политика. Новости и аналитика
Беспредел в Сочи: на праймериз "Единой России" творится странное
Елена Проклова раскрыла главную тайну Александра Абдулова
Российский шоу-бизнес
Елена Проклова раскрыла главную тайну Александра Абдулова
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников