Греция заявила о скором возобновлении авиарейсов с Россией

Авиасообщение между Грецией и Россией будет восстановлено в ближайшее время, сообщает ТАСС. Посол Греции в России Екатерини Нассика заявила, что этот вопрос должен решиться со дня на день.

Отдохнуть в Греции смогут россияне, которые привились от COVID-19, или имеют антитела, или получили отрицательный результат теста.

Нассика добавила, что Россия также должна открыться для Греции и восстановить перелёты, чтобы у туристов была возможность посетить страну и увидеть объекты мирового античного наследия.

Напомним, что власти Греции открыли границы для иностранцев 14 мая. С этого дня прибывшим на отдых больше не нужно в течение двух недель находиться на карантине при наличии отрицательного результата теста на COVID-19.

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