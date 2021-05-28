На "Розе Хутор" в Сочи открылся парк водопадов "Менделиха"

Парк водопадов "Менделиха", расположенный на южном склоне хребта Аибга, в русле одноименной реки, — одна из самых любимых у туристов природная достопримечательность. Созданный для единения с природой, прогулок под журчание горных ручьев и ароматы горных цветов, парк начинается от нижней станции канатной дороги "Эдельвейс" (1470 метров над уровнем моря). Далее проложены специальные тропы, в том числе к основанию водопадов, оборудованы смотровые площадки с перилами и площадками для фото.

Всего в парке 7 водопадов, и он условно поделен на три маршрута: Малое кольцо, Среднее кольцо и Большое кольцо. С 29 мая гости курорта смогут пройти по Малому и Среднему кольцу парка, Большое кольцо будет открыто позже. Отдельного внимания гостей заслуживает водопад Золотой — самый высокий в окрестностях Сочи. Его высота достигает 77 метров.

Попасть в Парк водопадов можно как на канатной дороге Эдельвейс, так и по маркированному пешеходному маршруту от Роза Пик (2320 метров).

Парк водопадов назван в честь реки, протекающей по ущелью. Река Менделиха получила свое название в честь служившего здесь во времена Кавказских войн армейского фельдшера Бориса Менделя.