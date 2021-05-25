Жителям Приморья предложили билеты в Москву за три миллиона рублей

"Российские железные дороги" представили новые железнодорожный круиз по маршруту "Москва — Владивосток — Москва". Туристов ждёт увлекательное путешествие по России: по БАМу, Транссибу на турпоезде класса "Люкс". Кроме того, путешественников ожидают экскурсии, гастрономическоие дегустации и новые открытия великой России.

Продолжительность тура 26 дней и 25 ночей.

Однако стоимость билетов составляет от 1 млн 350 тыс. до 2 млн 930 тыс. рублей, сообщает ИА DEITA. RU.

В пути вниманию пассажиров будут представлены музыкальные и танцевальные программы в вагоне-салоне (баре).

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