Стали известны новые схемы туристических мошенников

К новому туристическому сезону готовятся не только счастливые отпускники и работники индустрии отдыха. Мошенники тоже придумывают всё новые схемы обмана.

Мошенники активно действуют в сети. Они создают сайты, "один в один" похожие на сайты известных агрегаторов, и продают фейковые авиабилеты и туры. Обман раскрывается лишь после списания денег с карты. Впрочем, могут продать и настоящий авиабилет, но аннулируют его сразу после проверки.

В соцсетях и на форумах часто можно встретить предложения туров по очень низким ценам. Как правило, на вопрос "Почему так дёшево?" продавец ссылается либо на "прямые договорённости", позволяющие обойтись без наценок, сборов и комиссий, либо на какой-нибудь форс-мажор, из-за которого он сам не может воспользоваться поездкой. Эти "выгодные предложения" всегда очень срочные, чтобы не было времени на раздумья и проверку. Чаще всего аферисты продают несуществующие туры в Абхазию, сообщает сайт Москва 24.

Насторожить должно несовпадение адреса сайта и электронной почты, с которой приходит подтверждение бронирования, хотя бы на один символ, отсутствие отзывов на сайте, предложение оплаты переводом на личную банковскую карту, внезапное изменение условий бронирования. Убедиться в реальности существования туроператора можно на сайте Единого Федерального реестра туроператоров.

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