Курорты Крыма и Кубани отказались снизить цены после майских праздников

Отдых на российских курортах не подешевел после майских праздников. В летний период цены будут соответствовать праздничным, когда был зафиксирован повышенный спрос, заявил в интервью изданию "Известия" вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

"Три или четыре звезды сейчас в том же Крыму уже стоят на 20-25% дороже, чем аналогичные в других странах. Май — не лучшее время для купания в Чёрном море, а цены уже превышают августовские 2019 года. Можно только с испугом думать, какие же они будут в августе 2021 года", — пояснил он.

Стоимость отдыха на российских курортах несколько снизилась, отмечают туроператоры. Так, в Краснодарском крае она упала на 20%, а в Крыму на 10%. Но в этот период обычно отели снижают цены на 30%.

Предполагается, что отдых на российских курортах подешевеет только в октябре. Цены упадут на 10-15%.

Однако отдых за границей обойдётся намного дешевле. Так, цены на египетские курорты снизятся на 50%, а в ОАЭ — на 20-25%.

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