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Европа нуждается в тратящих миллионы туристах

Туризм » Путешествия

Российские туристы, по сравнению с путешественниками из других стран, больше всего тратят денег на отдых в Европе, сообщает издание Die Welt.

По подсчётам аналитиков, в 2019 году на заграничные поездки было потрачено 34,5 миллиарда долларов. По данному показателю российские туристы занимают седьмое место в мире.

Авторы статьи отмечают, что россияне были желанными гостями в Европе, так как не жалели денег на отдых.

В условиях пандемии и закрытой Турции российским туристам приходится искать новые способы провести отпуска.

Чаще всего наши соотечественники выбирают южные курорты, Москву и Петербург. Также большой популярностью пользуется отдых на даче.

Эксперты отмечают, что как только будут возобновлены авиарейсы между Россией и Европой, билеты будут сразу же распроданы.

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Автор: Снежана Шахова
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