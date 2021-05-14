Власти Греции заявили об открытии границ, в том числе и для иностранных туристов. Причём путешественники будут освобождены от прохождения карантина, сообщает РИА "Новости".
В стране отменены все введённые ранее ограничения. Жителям разрешено перемещаться между регионами, посещать музеи.
Власти гарантируют туристам безопасный отдых.
Однако для россиян Греция пока остаётся закрытой: руководство российской авиации не дало разрешения на чартерные и регулярные рейсы в эту страну.
"Регулярное сообщение лишь частично возобновлено. До пандемии было разрешено совершать 24 регулярных рейса Москва-Афины в неделю, были рейсы в столицу Греции из других российских городов, множество рейсов по другим маршрутам, в Салоники, на острова. В соответствии с решением оперативного штаба возобновлено воздушное сообщение по маршруту Москва — Афины", — пояснили представители туриндустрии.
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