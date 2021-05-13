Туроператоры рассказали, где можно отдохнуть вдвоём всего за 23 тысячи рублей

Ассоциация туроператоров России представила очередной мониторинг цен на путёвки, в котором присутствует и самый дешёвый вариант отдыха на двоих: на 10 дней за 23 тысячи рублей, включая авиаперелёт.

Ассоциация обращает внимание, что минимальные цены на туры с заездами с 25-31 мая текущего года снизились на многих курортах: сейчас самое время ловить выгодные предложения, в частности на юге России.

Новый замер цен сделан 12 мая 2021 года вечером для туров с вылетом 25-31 мая продолжительностью 10 ночей. Цены включают в себя отдых на двух человек, авиаперелёт и питание (последнее варьируется в зависимости от тура).

Лидерами по дешевизне стали курорты Крыма. Здесь можно отдохнуть за 23 тысячи рублей, что на 40% ниже, чем в середине мая. Чуть дороже обойдётся отдых в Абхазии, Сочи и Анапе. Так, в Сочи и Анапе цены начинаются от 28,2-28,4 тысячи рублей. В середине мая минимальные цены были выше, особенно в Сочи — 32,2-68,4 тысячи рублей.

Самым дешёвым вариантом после закрытия Турции стала Греция. Здесь минимальная цена составляет 66,2 тысячи рублей. Кипр принимает россиян за 80,1 тысячи рублей, Объединённые Арабские Эмираты — за 87,5 тысячи рублей.

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