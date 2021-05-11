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Красоты горной природы Западного Кавказа увидят гости "Розы Хутор"

Туризм

О горах сложено немало стихов, песен и рассказов. Еще бы, каждый, кто хоть раз видел горы, запомнит их величие и красоту на всю жизнь. Многие пытаются их покорить, а многие просто смотрят и восхищаются этим великолепием и чудом природы…

Вот уже четвертое лето подряд на центральной площади горного курорта "Роза Хутор" можно познакомиться с творчеством лучших фотохудожников России, исследователей природы Западного Кавказа. В этом году гости смогут увидеть 25 фотополотен научного сотрудника Кавказского природного заповедника, опытного натуралиста и неутомимого публициста Сергея Трепета.

Фотовыставка Сергея Трепета, Роза Хутор
Фотовыставка Сергея Трепета
Фотовыставка Сергея Трепета
Фотовыставка Сергея Трепета

Его работы, посвященные ландшафтному и биологическому разнообразию региона, впечатлят гостей курорта не только величием труднодоступных горных склонов, но и познакомят с их наиболее примечательными обитателями — крупными млекопитающими, хищными и травоядными, обитающие в зоне Кавказского заповедника в далеких от туристических маршрутов местах.

Фотовыставка Сергея Трепета
Фотовыставка Сергея Трепета

"Фотовыставка Сергея Трепета открывает Кавказские горы множеству неискушенных людей. Через красоту снимков, уникальность пойманных моментов, искренние слова автора в подписях к фото, наши гости почувствуют горячую любовь и заботу об уникальной горной природе", — говорит директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Фотовыставка Сергея Трепета
Фотовыставка Сергея Трепета

Традиционно, выставка в центре "Розы Хутор" продлится все лето. Осенью, после закрытия летнего сезона фотоработы украсят административные помещения курорта, где будут напоминать его сотрудникам о том, как прекрасен окружающий их мир.

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Автор: Ольга Лазарева
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