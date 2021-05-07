Накануне летнего сезона власти Кубани ввели новые штрафы за навязывание услуг жителям и гостям региона.
Как пишет "Российская газета", штрафы в 5 тысяч рублей грозят тем, кто настырно предлагает проходим услуги такси, аренды квартир, экскурсии, морские прогулки и так далее.
По словам председателя законодательного собрания Краснодарского края Юрия Бурлаченко, "инициатива исходила от руководства города Сочи", которое считает, что отдых должен быть привлекательным, а навязчивые зазывалы этому не способствуют.
"Человек сам должен решать, где и как ему отдыхать, на какую экскурсию пойти. Если этого не понимают зазывалы, то должны отвечать рублём. Что будет справедливо", — утверждает Бурлаченко.
По оценкам заместителя главы города Сочи Владимира Пушкарёва, на курорте навязыванием услуг занимаются более 300 человек. Причём, по его словам, это граждане из других регионов России и иностранных государств, в том числе Абхазии.
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