Россиянам сдают железные контейнеры в Крыму за 85 тыс. рублей

Для желающих отдохнуть в Евпатории подготовили необычные объекты для проживания. Россияне смогут остановиться в оборудованных грузовых контейнерах, расположенных на берегу моря.

Как сообщает портал ТурДом, неделя проживания в таком отеле обойдётся в 85 тысяч рублей за двоих. Питание в стоимость не включено.

Каждый отель оборудован санузлом и кондиционером. Площадь двухместного номера с большой кроватью достигает 13 квадратных метров. Есть и бюджетный вариант — четырёхместный номер с двумя спальными местами.

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