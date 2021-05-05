Туристы свидетельствуют: российские курорты переполнены

Российские курорты бьют в этом сезоне рекорды прошлых лет по популярности. Причина — закрытие многих границ, а также объявленные главой государства длинные майские выходные. RT узнал у отдыхающих на курортах Краснодарского края, Крыма и Балтики о качестве сервиса и ценах на услуги.

Совместить пляжный и горнолыжный отдых предпочло большое число россиян. Краснодарский край в этом сезоне пользуется большим спросом. Количество желающих отправиться в Геленджик на майских праздниках выросло в 40 раз, в Сочи — в 3,5 раза.

По словам туристов, цены на всё в Краснодарском крае высокие. Пример привела Алёна Самарина, туристка из Самары.

"Живём в пансионате с трёхразовым питанием, по сервису всё нормально. Но цены в кафе просто адские: вчера сходили с друзьями пообедать в пиццерию, и чек поверг меня в шок. За два простых куриных супа для детей, вафли и компот с чаем я отдала больше двух с половиной тысяч", — делится впечатлениями женщина.

Также отдыхающие жалуются на большое количество туристов, что может отрицательно сказаться на эпидситуации.

Не менее популярны в этом мае и Крым с Севастополем. По словам гостьи из Москвы Юлии Загитовой, стоимость проживания в отелях Ялты заметно выросла.

"Некоторые гостиницы повысили цены на 30%, они прямо говорят туристам, что это из-за системы возврата кэшбека. То есть цены подняли ровно на тот процент, который людям возвращают. Мы в Ялте даже ночевать не стали, потому что гостиница, в которой мы раньше останавливались, стоила 16 тыс. рублей в сутки, а раньше была 5-6 тыс", — говорит Юлия.

А вот в Евпатории цены остались, по её наблюдениям прежние. Также хорошие отзывы оставили туристы и об экскурсоводах этого города.

Меньше туристов направилось на побережье Балтийского моря. Но те, кто сделал выбор в пользу самого западного региона страны, ничуть об этом не пожалели.

"Цены на любой кошелёк, при этом город не похож ни на один, в которых я был, весь пропитан историей. И в регионе есть что посмотреть, например, наши друзья свозили нас на Куршскую косу. Кстати, там туристов было довольно много, целые автобусы стояли", — поделился впечатлениями гость Калининградской области Антон Чубайс.

С ним солидарны и другие туристы. Но при этом гости отмечают, что цены на авиабилеты на майские праздники в Калининградскую область выросли.

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