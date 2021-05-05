В Индонезии туристам продавали б/у наборы для тестов на COVID-19

Нескольких сотрудников фармацевтической компании Kimia Farma в Индонезии подозревают в том, что они продавали авиапассажирам б/у наборы для взятия мазков на COVID-19. Подозреваемые были сотрудниками пункта тестирования на коронавирус в аэропорту в Медане, сообщает BBC News.

По версии полицейских, они мыли использованные тесты, затем снова упаковывали и выставляли на продажу.

По данным полиции, такие наборы могли приобрести до 9 тыс. человек. Следовательно, доход преступников мог составить до 1,8 млрд индонезийских рупий ($124 800). За это время один из подозреваемых даже построил шикарный дом.

Напомним, что при посадке в самолёт в Индонезии пассажиры должны предъявить отрицательный тест на COVID-19.

В аэропорте Куаланаму в Медане есть услуги по тестированию и экспресс-тесты. 23 авиапассажира, получивших ложно-положительные результаты обратились в полицию.

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