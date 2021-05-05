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Отдохнувших за границей москвичей оштрафовали на 15 млн рублей

Туризм » Путешествия

Жителей Москвы, которые вернулись с заграничных курортов 1 августа 2020 года и в течение трёх дней не предоставили результаты ПЦР-тестов на COVID-19, оштрафовали на 15,5 млн рублей.

Отдохнувших за границей москвичей оштрафовали на 15 млн рублей

"Протоколы об административных правонарушениях в отношении 2445 граждан направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 1212 гражданам присуждены штрафы на сумму 15,04 миллиона рублей", — говорится на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Остальные дела в настоящее время ещё находятся на рассмотрении.

Россиянам напомнили, что отказ от прохождения теста на COVID-19 после возвращения из-за границы грозит штрафом, размер которого может составлять до 40 тыс. рублей.

Если же по вине этих граждан коронавирусом заразятся другие люди, то сумма штрафа составит от 150 до 300 тысяч рублей.

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Как не попасть на штраф после отпуска за границей?
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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