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Турецкий отель закрылся после вечеринки украинцев

Туризм » Путешествия

В Турции приостановлена работа отеля после того, как украинские туристы отпраздновали в нём Пасху. Об этом сообщает газета Türkiye.

В одном из отелей Манавгата (Анталья) на Пасху состоялась праздничная развлекательная программа, во время которой не соблюдались эпидемиологические правила. Об этом турецкие власти узнали после того, как участники вечеринки выложили фотографии с неё в социальных сетях. После этого органы власти решили закрыть отель.

Как заявил губернатор Антальи Эрсин Языджи, после появления фотографий в интернете контролирующие органы посетили отель, провели проверку — инцидент подтвердился. Поэтому у отеля был аннулирован сертификат "Безопасный туризм", на основании которого он работал во время пандемии. Губернатор попросил туристов избегать подобного поведения на отдыхе, чтобы не мешать предоставлению качественных услуг.

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Карантин

Тем временем, турецкие власти приняли решение ужесточить карантинные ограничения. Они вступят в силу с 7 мая 2021 года, сообщает турецкое Министерство внутренних дел.

С этого дня на территории страны магазины смогут продавать жителям и туристам только основные продукты, средства гигиены, корма для животных и косметические средства, за исключением парфюмерии и товаров для макияжа. Запрещено продавать алкоголь, электронику, игрушки, канцелярию и одежду.

По уже действующим в Турции ограничениям, жители не должны покидать дома до 17 мая текущего года, за исключением походов в магазин для приобретения основных продуктов и получения медицинской помощи.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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