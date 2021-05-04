Турецкий отель закрылся после вечеринки украинцев

В Турции приостановлена работа отеля после того, как украинские туристы отпраздновали в нём Пасху. Об этом сообщает газета Türkiye.

В одном из отелей Манавгата (Анталья) на Пасху состоялась праздничная развлекательная программа, во время которой не соблюдались эпидемиологические правила. Об этом турецкие власти узнали после того, как участники вечеринки выложили фотографии с неё в социальных сетях. После этого органы власти решили закрыть отель.

Как заявил губернатор Антальи Эрсин Языджи, после появления фотографий в интернете контролирующие органы посетили отель, провели проверку — инцидент подтвердился. Поэтому у отеля был аннулирован сертификат "Безопасный туризм", на основании которого он работал во время пандемии. Губернатор попросил туристов избегать подобного поведения на отдыхе, чтобы не мешать предоставлению качественных услуг.

Турция вводит более жёсткий локдаун с 7 мая

Тем временем, турецкие власти приняли решение ужесточить карантинные ограничения. Они вступят в силу с 7 мая 2021 года, сообщает турецкое Министерство внутренних дел.

С этого дня на территории страны магазины смогут продавать жителям и туристам только основные продукты, средства гигиены, корма для животных и косметические средства, за исключением парфюмерии и товаров для макияжа. Запрещено продавать алкоголь, электронику, игрушки, канцелярию и одежду.

По уже действующим в Турции ограничениям, жители не должны покидать дома до 17 мая текущего года, за исключением походов в магазин для приобретения основных продуктов и получения медицинской помощи.