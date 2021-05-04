Крымские отели закрывают бронирование из-за высокой загрузки

Глава крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский рассказал о высокой загрузке отелей полуострова на летний сезон. По его словам, большинство направлений занято на 80-90%. Многие отели закрывают бронирование уже сейчас.

Зелинский уточнил, что самый высокий уровень бронирования наблюдается в Большой Ялте, в Большой Алуште он равен 70-80%. Практически заняты даже курорты Западного и Восточного побережья, которые обычно заполняются в последнюю очередь.

"Там уже популярные объекты на летний период заполнены на 60-70%", — заявил Зелинский.

Многие туристические направления, популярные среди россиян, закрыты из-за пандемии коронавируса. Ранее власти призвали граждан не покупать путёвки на курорты Турции.

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