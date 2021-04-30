С 9 июня Франция может открыть границы для туристов, имеющих санитарный сертификат, сообщает издание Nice Matin.
С 3 мая в стране стартует первый этап отмены ограничений — гражданам разрешат перемещаться между регионами.
С 19 мая во Франции возобновят работу магазины, летние веранды, музеи, театры и кинотеатры. Однако число посетителей будет ограничено.
С 9 июня комендантский час будет начинаться в 23:00. Снова начнут работать заведения общественного питания, конференц-залы и спортивные объекты.
И наконец, 30 июня комендантский час будет отменен по всей стране.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В России составили список стран, недружественных РФ. В него ожидаемо входят США, Эстония, Литва, Латвия, Грузия, Украина, Польша, Чехия и Великобритания...