Франция назвала условие открытия границ для туристов

С 9 июня Франция может открыть границы для туристов, имеющих санитарный сертификат, сообщает издание Nice Matin.

Три этапа снятия ограничений

С 3 мая в стране стартует первый этап отмены ограничений — гражданам разрешат перемещаться между регионами.

С 19 мая во Франции возобновят работу магазины, летние веранды, музеи, театры и кинотеатры. Однако число посетителей будет ограничено.

С 9 июня комендантский час будет начинаться в 23:00. Снова начнут работать заведения общественного питания, конференц-залы и спортивные объекты.

И наконец, 30 июня комендантский час будет отменен по всей стране.

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