Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Власти подсчитают доходы россиян до последней копейки
Политолог о марше националистов: они огорчают Европу
74-й выпуск облигаций Москвы признан "зелёным" — заммэра Ефимов
Моргенштерн признан угрозой нацбезопасности на Украине
Некоторые функции Android могут оставить россиян без денег
Европарламент принял антироссийскую резолюцию
В Китае посетителей кафе будут штрафовать за недоеденную еду
Монетный двор Великобритании представил самую крупную золотую монету
УЕФА присоединился к бойкоту соцсетей из-за расизма

Испания откроет границы для туристов с июня

Туризм » Путешествия

Власти Испании заявили о готовности начать приём туристов в начале лета. Об этом заявил министр туризма Испании Фернандо Вальдес Верелст.

Испания откроет границы для туристов с июня

"Привитые туристы, а также те, у кого выработаны антитела против коронавируса и те, кто предоставит отрицательный результат ПЦР-теста, могут снова приехать, чтобы провести свой отпуск в Испании", — пояснил он.

Власти Португалии и Хорватии тоже обсуждают вопросы, связанные с открытием границ.

Испания надеется на скорое включение Великобритании в "зелёный список" в "системе светофора", о которой будет объявлено позднее.

Однако с поездкой в Испанию могут возникнуть некоторые вопросы. Так, в прошлом году власти страны разрешили въезд гражданам из стран ЕС. Но накануне обсуждался вопрос о закрытии границ на длительное время.

У туристов пользуются популярностью Каталония, Канарские острова и Андалусия. Ранее путешественники любили посещать Валенсию и Балеарские острова.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

10 лайфхаков Барселоны! Советы для путешественников
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Народные средства против мигрени
Киргизия и Таджикистан заявили о первых жертвах конфликта на границе
Власти подсчитают доходы россиян до последней копейки
Причины сухости во рту и постоянной жажды
Политолог о марше националистов: они огорчают Европу
74-й выпуск облигаций Москвы признан "зелёным" — заммэра Ефимов
Моргенштерн признан угрозой нацбезопасности на Украине
Некоторые функции Android могут оставить россиян без денег
Это всерьез? Европу призвали к остановке импорта нефти и газа из России
Европарламент принял антироссийскую резолюцию
Популярное
Здоровье
Сильнее химиотерапии: эти продукты уничтожают раковые клетки

Обилие продуктов, которые могут иметь большое влияние на уничтожение рака, напоминает нам, насколько эффективно и безопасно природа может помочь справиться с серьезными недугами нашего времени.

Сильнее химиотерапии: эти продукты уничтожают раковые клетки
На чем прокололись "убийцы Лукашенко"
Мир. Новости мира
На чем прокололись "убийцы Лукашенко"
Кремль
Лавров дал понять, что Шойгу мы не услышим
Мир. Новости мира
Украинцам объяснили, из-за кого резко подорожал газ
Любовь Степушова Посол Германии на Украине о марше СС "Галичина": это хорошие фашисты Любовь Степушова Игорь Буккер Первым грин-карту в США получил снежный человек Игорь Буккер Василий Амирджанов Лавров рассказал о генетическом коде россиян Василий Амирджанов
Новости спорта
Кремль отреагировал на скандал с флагом России на ЧМ в Польше
Здоровье
В чем правы те, кто не доверяет вакцинам против коронавируса
Немецкое СМИ предупредило об "ужасном" сценарии для России
Мировая кооперация
Немецкое СМИ предупредило об "ужасном" сценарии для России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников