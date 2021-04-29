Испания откроет границы для туристов с июня

Власти Испании заявили о готовности начать приём туристов в начале лета. Об этом заявил министр туризма Испании Фернандо Вальдес Верелст.

"Привитые туристы, а также те, у кого выработаны антитела против коронавируса и те, кто предоставит отрицательный результат ПЦР-теста, могут снова приехать, чтобы провести свой отпуск в Испании", — пояснил он.

Власти Португалии и Хорватии тоже обсуждают вопросы, связанные с открытием границ.

Испания надеется на скорое включение Великобритании в "зелёный список" в "системе светофора", о которой будет объявлено позднее.

Однако с поездкой в Испанию могут возникнуть некоторые вопросы. Так, в прошлом году власти страны разрешили въезд гражданам из стран ЕС. Но накануне обсуждался вопрос о закрытии границ на длительное время.

У туристов пользуются популярностью Каталония, Канарские острова и Андалусия. Ранее путешественники любили посещать Валенсию и Балеарские острова.

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