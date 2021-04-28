Россияне отдали за тур на Мальдивы 360 тыс. рублей и остались голодными

Молодожёны из Екатеринбурга купили тур на Мальдивы за 360 тыс. рублей, в который было включено трёхразовое питание. Прибывшие на курорт россияне с удивлением узнали, что им положены только завтраки, сообщает E1. RU.

Россияне голодали на Мальдивах три дня

Туристам предложили доплатить за дополнительные приёмы пищи $1680 (около 130 тыс. рублей). Путешественники попытались связаться со своим туроператором для решения проблемы.

Но дозвониться им не удалось. В результате туристы с субботы по понедельник сидели голодными.

Через три дня сотрудники турфирмы исправили свою ошибку и вернули туристам оплаченные обеды и ужины.

Оказалось, что проблема возникла из-за технических неполадок при передаче данных через сайты-агрегаторы при бронировании отеля.

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