Куда поедут отдыхать россияне на майские праздники?

Аналитики сервиса путешествий Туту. ру изучили туристические предпочтения российских граждан на майские праздники.

В преддверии длинных майских каникул активность пользователей портала выросла в 2,5 раза, сообщают "Вести Подмосковья".

Самыми популярными направлениями, по которым искали билеты российские туристы, стали Калининград, Симферополь, Анапа, Минеральные Воды и Махачкала. На эти города пришлось 15% спроса.

Туристы, выразившие желание отправиться в путешествие по железной дороге, выбирали Казань, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль и Брянск. На поезда, следующие в этих направлениях, было продано больше всего билетов.

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