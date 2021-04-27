Голикова попросила туроператоров не продавать путёвки в Турцию

Вице-премьер России Татьяна Голикова обратилась к туроператорам с просьбой пока не продавать путёвки на период с 1 июня в Турцию и Танзанию.

Сейчас очень важно оценить эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу в этих странах, заявила она.

"Я бы обратилась к нашим уважаемым туроператорам, чтобы до решения властей туры на сегодняшний момент после 1 июня пока не реализовывались, до тех пор пока не будет принято окончательное решение, оценивающее эпидемиологическую ситуацию в Турции и Танзании", — пояснила она.

Это очень важно, так как речь идёт о денежных расходах российских туристов.

Ранее сообщалось, что в Россию из этих стран эвакуировали более 60 тыс. человек.

Напомним, что Россия ограничила полёты в Турцию до 1 июня в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в республике.

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