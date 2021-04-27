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Пешие прогулки в горах: на "Розе Хутор" откроют два новых маршрута

Туризм

Главным предложением курорта в летний период останутся пешеходные прогулки в горах, к услугам гостей — более 80 км и 11 пеших троп разной сложности. Кроме того, "Роза Хутор" совместно с Сочинским национальным парком откроет еще два новых маршрута.

Часть троп расположена за пределами курорта — на прилегающих территориях Сочинского национального парка и Кавказского заповедника, поэтому воспользоваться ими можно в обязательном сопровождении опытного гида.

В прошлом году гостям курорта были предложены 80 километров пеших троп. Работали 11 маршрутов разной сложности:

  • "Тропа здоровья",
  • "Йети-тропа",
  • "Озерный траверс",
  • "Харгинский лес",
  • "Каменный столб",
  • "Юрьев хутор",
  • "Панорама",
  • "Парк водопадов",
  • "Путь к водопадам",
  • "От снежников до водопадов",
  • "Тропа Чемпионов".

Отвечая на растущий спрос, в новом летнем сезоне "Роза Хутор" совместно с Сочинским национальным парком откроет еще два маршрута — "Пастушьими тропами к Греческому мосту" и "Нахазо". Таким образом для хайкинга на курорте будут доступны более 100 км пеших троп и 13 маршрутов в горах.

Отдых в горах
Отдых в горах

Как отмечает руководитель управления активного отдыха и туризма "Роза Хутор" Ольга Падейская: "Мы создаем разветвленную сеть пеших маршрутов, которые позволят нашим гостям совершить увлекательное и безопасное путешествия в горы для знакомства с уникальными красотами Западного Кавказа. Очень хотелось бы возродить когда-то очень популярную в нашей стране тему туристических походов, но уже в новом более комфортном режиме. Для нас важно развивать культуру летнего отдыха в горах, показать, что здесь гораздо интереснее проводить время, чем на пляже".

Маршрут "Пастушьими тропами к Греческому мосту" начинается из Долины Роза Хутор, подъемом на канатных дорогах до Роза Пик, маршрут проходит по пастушьим тропам южного хребта Аибги, спускается в долину реки Мзымта, к поселку Красная Поляна. Протяженность данного маршрута составляет 22 км и занимает примерно 10-12 часов. 

Горы
Горы

Длительность маршрута "Нахазо" составляет 6 часов, протяженность около 8 700 км. Он проходит от верхней станции канатной дороги "Кавказский экспресс" по горнолыжной трассе "Явор" к нижней станции подъемника "Крокус" и далее по грунтовой дороге вдоль хребта Аибга.

Летние горы — это яркая зелень, свежий воздух, прохлада водопадов, ущелья, хвойные леса и цветочные луга! Благодаря организованным путешествиям в горы можно познакомиться с разнообразием флоры и фауны.

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Автор: Ольга Лазарева
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