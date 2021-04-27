В Турции начали массово избавляться от отелей

Надежды Турции на успешный туристический сезон в этом году не оправдались. Одна из причин фиаско — запрет РФ на полёты в Турцию из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в республике.

Владельцы отелей из-за отсутствия перспектив в этом курортном сезоне выставляют свои объекты на продажу, сообщает портал "Турпром" со ссылкой на турецкие средства массовой информации.

Пока фиксируется продажа отелей на не самых крупных и популярных у российских туристов курортах.

Продажа отелей ведётся в основном через аукционы.

Последний раз на продажу было выставлено сразу четыре отеля. В частности, отель Castle Kale в городе Измир выставили на продажу за 4 млн 944 тысячи турецких лир (около $595 тыс.).

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